In de ban van Rian: schitteren in de rechtszaal

Rian van Rijbroek laat zich voor het eerst in lange tijd weer zien, in het Gerechtshof in Amsterdam. Dit is Rians nieuwe wereld: de juridische. Uit Angeliques onderzoek blijkt dat Rian samen met Gerard Sanderink de afgelopen jaren een legertje advocaten aanstuurde om de vermeende fraude door Sanderinks ex Van Egten aan te tonen. Zonder succes. En dat had voor een deel van hen grote gevolgen.