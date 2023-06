‘In Harmonie stopt de muziek nooit’

Je wilt tijdens je ritje naar school niet die laatste In­sta-post missen

In Enschede gingen veel jongeren vrijdag een paar tientjes lichter naar huis. Jezelf aan het telefoonverbod houden wanneer je op de fiets zit, is blijkbaar voor velen lastig. In deze mediasamenleving is onze telefoon een soort vijfde ledemaat geworden. Het blijft, hoe en waar dan ook, aan ons vast zitten.