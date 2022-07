‘Indrukwekkende hoeveelheid’ cocaïne gevonden bij oprollen drugslijn, man uit Hengelo (48) in voorarrest

Gemoederen in Enschede lopen hoog op over aanpak seksuele straatinti­mi­da­tie: ‘Wij willen die klojo’s gewoon van de straat!’

ENSCHEDE - Seksuele straatintimidatie is een groot probleem in de stad. De aanpak ervan staat niet voor niets in het nieuwe collegeakkoord waarin veiligheid één van de speerpunten is. Als het probleem zo groot is, hoe kan het dan dat er nog niet één boete is uitgedeeld?

27 juni