Ingeslikte visgraat beheerste jarenlang het leven van Vincent uit Enschede: ‘Wat heb ik een pijn gehad’

Recht en Rechtvaardigheid De zwiepende tak

Vier bevriende jongens maakten rond een uur of 8 in de avond een boswandeling. Ze waren tussen de 16 en 19 jaar oud. Eén van de jongens, de 17-jarige Henk, gaf tijdens deze wandeling een schop tegen een tak, die als gevolg daarvan met kracht terug zwiepte en daarbij de 18-jarige Jos in het rechteroog raakte. Het daardoor veroorzaakte letsel leidde tot het verlies van het oog...

3 september