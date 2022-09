Inspiratie voor strijd tegen eenzaamheid in Enschede: ‘Maak eens een praatje’

ENSCHEDE - Meer weten over eenzaamheid? Hoe herken je het? Hoe bied je hulp? In de aanloop naar de Week Tegen Eenzaamheid biedt Samen1Enschede vrijwilligers, professionals en deskundigen de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen in 5 bijeenkomsten onder de noemer ‘Maak eens een praatje’.

Samen1 is een initiatief van zo'n 30 organisaties die de handen ineen hebben geslagen om de strijd aan te binden tegen eenzaamheid. De organisatie wil bewustwording en kennis over het thema vergroten. Ook faciliteert ze activiteiten, bijvoorbeeld met een kleine bijdrage in de kosten.

Ruimte voor gesprek

Een van de doelen van de bijeenkomsten is om zicht te krijgen op alle activiteiten die er al zijn om eenzaamheid te verlichten. Maar ook om de verschillende initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen.

Tijdens de vijf bijeenkomsten zijn er onder meer presentaties van Samen1Enschede, komen ervaringsdeskundigen en experts aan het woord, worden er bewustwordingssessies gehouden en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. In elk stadsdeel wordt een bijeenkomst gehouden.

‘Ik ben niet Eenzaam’

De bijeenkomst in het centrum is op dinsdag 4 oktober in het Banninktheater van Saxion (M.H. Tromplaan 28) en begint om 14.00 uur. Hier staat een speciale inspiratiesessie door Alet Klarenbeek op het programma. Zij is schrijfster van het handboek ‘Ik ben niet eenzaam’ dat eerder dit jaar verscheen. Aanmelden voor deze sessie kan via de website Werkplaatssociaaldomein.nl, medeorganisator van deze bijeenkomst. De overige bijeenkomsten duren van 15.00 tot 18.00 uur.

Voor stadsdeel Noord wordt Maak Eens een Praatje gehouden op vrijdag 30 september in het Zonecollege (voorheen AOC) aan de Hengelosestraat 481. Voor Zuid op maandag 3 oktober in Restaurant Pompidou aan de Wesselerweg 13. Voor Oost op woensdag 5 oktober bij Restaurant Mr. Pancake aan de Gronausestraat 710B en voor West op donderdag 6 oktober in de Pathmosoase bij de St. Janskerk aan de Haaksbergerstraat 251.

Aanmelden kan via info@samen1enschede.nl.

Volledig scherm De aankondiging voor de bijeenkomsten van Samen1Twente © Samen1Twente