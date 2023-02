Inval in metaalrecyclingbedrijf Enschede en politieactie Doetinchem aan elkaar gelinkt

Groente en fruit direct van het land? Herenboe­ren Hengelo-Bor­ne houdt infoavond

HENGELO - Groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren niet langer bij de supermarkt halen, maar op een coöperatieve boerderij vlakbij huis. Als het aan de initiatiefnemers van Herenboeren Hengelo-Borne ligt, is dat vanaf volgend jaar al mogelijk. Benieuwd geworden? Op woensdag 8 februari is een informatieavond over de Herenboeren-plannen in de Bibliotheek Hengelo.

13:01