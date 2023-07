Invoering kilometerheffing lijkt goed uit te pakken voor automobilisten in Enschede

Uitbater Enschedees café bewuste­loos geslagen: ‘Hij ging onderuit als een boom die gekapt werd’

„Hij ging onderuit als een boom die gekapt werd, raakte de grond en bleef bewusteloos liggen.” Dat zegt een getuige tegen de politie over de klap die de uitbater van Café De Halve Maan in Enschede afgelopen december bijna fataal werd. De man die de klap uitdeelde staat maandagmorgen voor de rechter in Almelo.