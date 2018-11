IronChat-onderzoek: politie vindt drugsbende, arrestaties in Twente

Gratis anonieme sneltest op hiv bij MST en GGD in Enschede

10:39 ENSCHEDE - Bij Medisch Spectrum Twente en de GGD Twente kunnen mensen in de week van 26 november terecht voor een hiv-sneltest. Gratis en anoniem. Met de sneltesten vestigen het MST hiv-behandelcentrum en de GGD de aandacht op het belang om meer te testen op hiv bij mensen die risico hebben gelopen. Dat is in principe iedereen die onbeschermde seks heeft gehad of in aanraking kwam met besmet bloed.