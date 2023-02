Is er nou wel of geen carnavalsoptocht in de binnenstad van Enschede?

Weersver­wach­ting carnaval in Twente: wordt het stralend weer of komt de regen met bakken uit de lucht?

Kun je deze carnaval beter gekleed gaan als Eskimo of is een baywatch-kostuum ook mogelijk? Ofwel: wat doet het weer komend weekeinde? Het wordt geen stralend weer, maar het is niet koud en dat is goed nieuws.