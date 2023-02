Jaar cel voor bankpasoplichter die Twentse bejaarden voor 32.000 euro bestal

met video Hengelose Hasret en Melike verrassen kind in verwoest Turkije; wat ze zien, horen en ruiken raakt hen diep

Melike Karacaoglu (23) en Hasret Baglar (30) uit Hengelo maken kinderen in een Turks ziekenhuis even blij als ze speelgoed uitdelen. Maar hoe zal het henzelf vergaan als de buurvrouwen weer thuis zijn in Hengelo? Melike appte haar moeder: ‘Ik denk dat ik wel psychologische hulp nodig heb.’