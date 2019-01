Jager schiet wolf dood: ‘Ik kon toch niet toezien hoe de honden verscheurd werden’

Een Twentenaar speelt een hoofdrol in het felle en emotionele debat in Duitsland over de omgang met wolven. Die zijn beschermd. Naar eigen zeggen schoot hij uit noodweer deze maand een wolf dood. Hij moest jachthonden tegen het agressieve dier verdedigen. De politie onderzoekt of dat waar is.



Volgens zijn advocaat is dit een unieke zaak. Met een zekere regelmaat worden in Duitsland wolven afgeschoten, illegaal en soms legaal in opdracht van de overheid. ‘Als ze schapen of koeien hebben gedood’. Maar nog nooit is er sprake geweest van noodweer. Jurisprudentie is er niet.



De Duitse jagersbond heeft het voorval aangegrepen de overheid op te roepen in regelgeving te verduidelijken hoe jagers mogen handelen als hun honden worden aangevallen. De bond is ervan overtuigd dat dit steeds vaker zal voorkomen nu de wolf oprukt. „We moeten rechtszekerheid voor de jagers hebben”, heeft voorzitter Hartwig Fischer gezegd.