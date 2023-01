Jan Riesewijk: ‘Oekraïense vrouwen hebben uitstraling’

Minister Rob Jetten komt naar Tubbergen voor avond over klimaat

TUBBERGEN - Minister Rob Jetten (D66) voor Klimaat en Energie is maandag 23 januari deelnemer aan een thema bijeenkomst rond energie en duurzaamheid. Die bijeenkomst van D66 Noordoost Twente fractie Tubbergen, wordt gehouden in horecabedrijf ’t Oale Roadhoes in Tubbergen en begint om 19.30 uur.

11:00