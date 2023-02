Janine (69) weet dat het koude water helpt tegen de winterdip, maar zelf waagt ze zich er niet aan

Uit in de regio Speel mee in theater­spek­ta­kel DHLOMO op Erve Asito: Heracles­sta­di­on in Almelo negen dagen het decor van community-art project

De stadionvoorstelling DHLOMO over Zuid-Afrikaan Darius Dhlomo, die in 1958 op voordracht van landgenoot en voetbalmaat Steve Mokone naar Almelo kwam om bij Heracles te voetballen, gaat 21 juni in première op Erve Asito. Wie wil meedoen, kan zich nu aanmelden.