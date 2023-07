Jannie (80), fit als Mick Jagger, viert 80ste verjaardag van IKEA. ‘Mijn geheim? Actief blijven!’

Jannie (80) en haar vriendin Annie Perton (64) zitten op tijd naast de IKEA-ingang op plein Westermaat. De kwieke Enschedese komt voor de verjaardag van de ‘erfenis’ van Ingvar Kamprad (1926-2018). Die Zweed legde midden in de oorlog (1943) het fundament voor het blauw-gele woonwarenimperium. Het achtste kroonjaar wordt deze vrijdag wereldwijd gevierd, in de 462 winkels in 62 landen. IKEA is 45 jaar present in Nederland: vanaf 1978 in Sliedrecht, sinds bijna 21 jaar in Hengelo.