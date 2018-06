Jayson D. krijgt 20 jaar celstraf voor moord op salsadanseres Sarah

Tweede Duitse 'broeder' noemt Michel B. rond moord op Enschedeër Onno Kuut

11:56 ROTTERDAM - Naast de bekende verklaring van Yildiray K. zit in het strafdossier over de moord op Enschedeër Onno Kuut ook een verklaring van oud-Satudarahlid en spijtoptant Christian J.. Dat bleek donderdagochtend in de rechtbank in Rotterdam, waar de laatste regiezitting in het moordproces werd gehouden.