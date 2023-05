Je eigen beker mee naar het theehuis in Enschede: hier is het de gewoonste zaak van de wereld

Adembene­men­de stilte in gebedsruim­te nieuwe Hengelose moskee; aparte campagne voor bouw minaret

Hij is nog niet helemaal klaar. Maar de Ayasofya moskee is wel in gebruik genomen. Zaterdag en zondag is er open dag in het markante pand in Hengelo Zuid. „Dit gebouw verbindt oud en nieuw.”