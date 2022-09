Jeroen uit Enschede haalt zijn enorme zonnebloem neer: ‘Hij is onthoofd!’

Enschedeër Peter Hofman reageert op de antisemiti­sche passages in brieven van dichter Lucebert: ‘Het woord Joden viel in gesprekken nooit’

Een discussie is losgebarsten in de literaire wereld nu de brieven van Lucebert met antisemitische passages volledig openbaar zijn. Enschedeër Peter Hofman meldde al in 2004 dat de dichter, toen hij 18 jaar was, vrijwillig had gewerkt in Duitsland. Hoe ervaart hij de discussie?

27 september