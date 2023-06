Jeugdzorg in Twente voorlopig gered: ‘Maar we hebben geen jaar de tijd’

MET VIDEO Het Volkspark is weer even van de kunst: ‘Ik zie hier in een dag meer mensen dan in heel jaar in Ootmarsum’

Bijna tweehonderd kunstenaars doen dit jaar mee aan Kunst in het Volkspark. Onder het oog van duizenden bezoekers tonen ze dit weekend hun schilderijen, beelden en andere huisgemaakte objecten. Wie zijn deze zondagsartiesten en wat drijft hen om in soms tropische temperaturen hun werk te laten zien op kunstmarkten als deze? „Ik zie hier in één dag meer mensen dan in een heel jaar in Ootmarsum.”