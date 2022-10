Jeugdzorg voert actie, maar de zorg in Twente gaat door: ‘We zijn er altijd voor de gezinnen’

Met video Bedreigde chief Dadá komt Twentse zonneboot bekijken voor zijn strijd tegen illegale houtkap

ENSCHEDE - Het is de levensmissie van de Braziliaanse inheemse chief Dadá Borari om de illegale houtkap in de Amazone te bestrijden. Het is een strijd, hard tegen hard, op leven en dood. Op zijn zoektocht naar nieuwe ‘wapens’ bezocht Dada de Universiteit Twente (UT). Hij stak zijn licht op bij met name het droneteam én het team van de solarboot Twente.

6:30