Joepie de poepie, Ome Willem komt naar de Tor in Enschede

Uit in de regioEdwin Rutten - Ome Willem - belooft er vrijdagavond in het Enschedese jazzpodium de Tor een dolle boel van te maken. Kinderen mogen hun muziekinstrument meebrengen om er ter plekke hun jazzdiploma te behalen. Ondertekend door hemzelf. Oh ja, ook ‘andere’ volwassenen van 1 tot 100 jaar zijn welkom.