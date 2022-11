Johanna ter Steege zoekt culturele diversiteit voor nieuw theaterspektakel ‘De Vergeten Twentse Lente’

„Afgelopen weekend meldden zich meer dan 100 amateurspelers en muzikanten en dat is fantastisch. Wel zijn we nog actief op zoek naar inclusiviteit en culturele diversiteit, omdat het verhaal een afspiegeling is van de huidige maatschappij”, aldus Ter Steege. „Daarom zoeken we onder andere amateurspelers met een niet-westerse achtergrond. Mannen en vrouwen tussen de 17 en 70 jaar die deel willen worden van de theaterfamilie en die het leuk vinden om op een toneel te staan.

De Vergeten Twentse Lente gaat over een hedendaags Twents dorp dat verrast wordt met een schitterend geschenk. Ze krijgt de beschikking over een erfenis van tientallen miljoenen euro’s. Aan de nieuwe burgemeester Fenna (gespeeld door Johanna ter Steege) de taak dit geld te verdelen. Als blijkt dat de erfenis rechtstreeks te maken heeft met de oorlog, de April-Meistaking in 1943, komen alle verhoudingen in het dorp en in Fenna’s persoonlijke leven op scherp te staan.