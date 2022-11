Jong & Belegen hebben moeite grasbaan in Grolsch Veste recht te houden

75 jaar banden bouwen in Twente: een tijdlijn van driekwart eeuw Vredestein in Enschede

ENSCHEDE - Vredestein viert het 75-jarig bestaan van de bandenfabriek in Enschede zaterdagavond met een groot feest in het stadion De Grolsch Veste. Wel dreigt er een nieuw gevaar: enorm gestegen prijzen van energie en grondstoffen. Een reis door het bestaan van het Twentse bedrijf, via een tijdlijn met belangrijke datums in die 75 jaar.

30 oktober