Jonge kunstenares (22) schrikt van reacties op IS-doek: 'Maar doek blijft'

Als het aan Anne Bothmer (22) ligt, wordt haar omstreden kunstwerk met een IS-strijder dit weekend niet van Gogbot Festival in Enschede gehaald. De kunstenares is wel geschrokken van alle commotie. "Dit was nou ook weer niet de bedoeling."

Democratisch Platform Enschede deed vrijdagavond een spoedoproep aan burgemeester Onno van Veldhuizen om een kunstwerk per direct van Gogbot te verwijderen. Op het werk is een IS-strijder te zien, met naast zich een slachtoffer dat op het punt onthoofd te staat worden. Op de plek van het hoofd is een gat, waar mensen zelf op de foto kunnen met de IS-strijder.

De Enschedese politie partij kreeg vrijdagavond bijval van VVD-gemeenteraadslid Malkis Jajan, die het 'walgelijk en misselijkmakend' noemde. Ook online roept het werk veel discussie en afschuw op.

Eerste expositie

Gogbot is een jaarlijks festival in de binnenstad van Enschede, waar vaker de grenzen van de artistieke vrijheid worden opgezocht. Bothmer is een jonge kunstenares die het werk met de naam 'Fantoompijn' maakte in het kader van haar afstuderen. In Enschede exposeert ze voor het eerst in het openbaar.

"Ik ben wel geschrokken van alles wat het losmaakt", vertelt ze. "Maar ik sta achter mijn werk, hoewel ik mensen ook wel weer goed begrijp."

Bothmer, zelf afkomstig uit Roermond, wil met het kunstwerk de vraag stellen in hoeverre wij ons slachtoffer moeten voelen van dit soort extreme geweldsdaden. "Want kun je wel een slachtoffer zijn terwijl je niet bij een van de aanslagen aanwezig was?"

Volledig scherm © Dennis Bakker/News United

'Weghalen geen optie'

Ze is zich bewust van het choquerende effect van de afbeelding. "Toch zijn de reacties van bezoekers zelf over het algemeen positief", vertelt ze. "Daarbij: ik vind het niet erg als mensen het walgelijk noemen, dan ontstaat er alleen maar een discussie en dat is de bedoeling."

Bothmer heeft nog geen contact gehad met de organisatie over de commotie, maar is niet van plan het werk op te bergen. "Voor mij is weghalen geen optie, maar ik zal vandaag in overleg gaan met de organisatie. Als kunstenaar heb je artistieke vrijheid en kunst moet juist reactie en discussie opwekken. Wat dat betreft is de opzet geslaagd, maar ik heb nooit de bedoeling gehad mensen te kwetsen."

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de spoedoproep.