Jonge meiden zingen in het Twents op Schrieverskaamp der Nedersaksen: ‘Hier bint wie thoes’

Loes Bolks en Maureen ter Bekke voelen zich thuis bij het Twents

Ze komen allebei van het platteland. De een uit de buurtschap Oele, de ander uit Beckum. „In mijn dorp praat ik altijd Twents”, zegt Loes Bolks (21) uit Beckum. „Met mijn ouders, met m’n vrienden, in de kroeg en in de keet. Zingen in het Twents is voor mij maar een kleine stap. Je gebruikt woorden die je normaal niet in liedjes hoort en die veel mensen ook helemaal niet kennen. Maar voor mij is thuiskomen. Twents hoort bij het dorp van mijn jeugd. Je moet kunnen zeggen: ‘Hier bint wie thoes.”