Jongste Twentse politiebaas ooit (35) vertrekt: ‘Ze vroegen vaak: ‘Hoe oud ben je eigenlijk?’

met video Rein bestrijdt stank en miljoenen vliegen in vroegere Supermarkt Twekkeler­veld: 'Dit hadden we nog nooit meegemaakt’

ENSCHEDE - Hartje zomer lag het voedsel in de overvolle vriezers van Supermarkt Twekkelerveld weg te rotten. De stroom was afgesloten, de vriezers uitgevallen, de buurt klaagde over een ondraaglijke stank. Nu, drie maand later, maakt ongedierteverdelger Insektokill het pand schoon.

14 november