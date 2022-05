Joodse Irene (76) uit Enschede ziet de samenleving verruwen: ‘Vrijheid is geen vrijbrief om alles te mogen zeggen’

Enschede

„Ik ben geboren in 1946, aan de Billitonstraat in Enschede. Mijn moeder was 42 jaar, mijn vader 40. Nadat ze samen uit Duitsland waren gevlucht, hebben mijn ouders 2,5 jaar lang ondergedoken gezeten in Glanerbrug. Kinderen krijgen? Nee, dat was er niet bij. Ik ben behoudend joods opgevoed, enorm beschermd ook. Over de oorlog spraken we amper. Als kind wist ik dat mijn vader iets in zijn portemonnee had wat ik absolúút niet mocht zien: een foto van hun vernielde huis in Duitsland. Een vreselijk beeld, waar je een kind niet mee confronteert. Dat begrijp ik, maar ik vind het ook jammer. Want later komen alle vragen. Vragen die ik nu nooit meer beantwoord krijg.”

Stoffenwinkel Kaba

„Vlak na de oorlog openden mijn ouders hun eerste stoffenwinkel, aan de Wooldriksweg. Als kind hielp ik geregeld in de zaak. Dit wilde ik ook. Na de middelbare school ging ik in de avonduren naar de textielschool. De zaak van mijn ouders liep goed en in 1952 verhuisde stoffenwinkel Kaba naar de Gronausestraat. Eind jaren 50 was de Haaksbergerstraat volop in ontwikkeling en kochten mijn ouders hier een pand. Beneden de winkel, boven ons huis. Ik woon hier sinds mijn 12de en wil nooit meer weg. Deze plek is vertrouwd. Dit is geschiedenis. Hier is mijn leven.”

Leo

„In de synagoge ontmoette ik mijn man, Leo. Ik was 18 toen we verkering kregen. Hij werkte in de herenconfectie in Amsterdam. Ik ging hem achterna en kon aan de slag in een stoffenzaak. We hadden het er fantastisch. Totdat mijn ouders ons nodig hadden in hun winkel in Enschede. Leo en ik namen de zaak over en van de stoffen rolden we zo in de herenconfectie. We hadden meerdere winkels in de binnenstad: Moustache, Leonardo en Bonhomme. In 1998 kregen we een bod van The Society Shop en verkochten we onze winkels.”