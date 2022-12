Kaalslag voor zonneveld geen rigoureuze kap maar onderhoud: ‘een bord ernaast scheelt vragen’

Aan de Verwooldsweg komt een veld zonnepanelen van het lokale energiecoöperatie Enschede Energie. Daar worden nu de eerste zichtbare werkzaamheden voor getroffen. Zo legt Enexis de noodzakelijke kabels naar de Vlierstraat. De manege in de buurt, maar ook voorbijgangers en D66-raadslid Tillema, merkten op dat er ook erg veel bomen en struiken verdwijnen. Zo rigoureus was dat volgens Tillema nooit afgesproken. Hij vroeg wethouder Teutelink om opheldering en onmiddellijk ingrijpen .

Onderhoud

Teutelink noemt het geen kappen maar terugsnoeien. Hij zegt dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om meteen groot onderhoud te doen. Dat stond voor een deel voor volgend jaar gepland maar is naar voren gehaald. Een aantal bomen is blijven staan, van andere zitten de wortels nog in de grond of staan er nog stobben. Zo loopt het in het voorjaar snel weer uit, sneller dan bij herplant. Zo blijft ook het coulissenlandschap bewaard.