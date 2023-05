Kampioensschaal is in Enschede, maar gaat ie naar FC Twente Vrouwen? Dit zijn de scenario’s

1000 euro beschik­baar voor Hengelose 65-plus­sers die hun eigen huis willen aanpassen

Het zijn simpele maatregelen: van een wandbeugel of verhoogde toiletpot tot een draaideurautomaat of een tweede trapleuning. De mogelijkheden voor 65-plussers om hun eigen huis aan te passen, zijn legio. Hengelo doet een duit in het zakje en trekt er per woning 1000 euro voor uit.