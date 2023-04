Kansen voor korfballers in veldcompetitie: extra mogelijkheden om te promoveren

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD wint nipt bij BFC, Bentelo ook komend seizoen actief in de tweede divisie

Handbal - DSVD heeft zondagmiddag met minimaal verschil gewonnen bij BFC (24-25). Dankzij de zege is de ploeg van trainer Jan Majoor vrijwel zeker van lijfsbehoud. Bentelo won in eigen huis van OBW (28-25). Door de nederlaag van concurrent SVBO blijft het team van Laurens Beld ook komend seizoen actief in de tweede divisie.