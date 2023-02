Karin Paping kan zoon Etienne (27) niet van de fatale afgrond redden en legt contact met lotgenoten

Hengelose woningcor­po­ra­tie investeert in gasloos wonen: ‘Ik hoop dat dit project een schot in de roos is’

De gasinstallatie is uit de woning verwijderd, inclusief leidingen. Dat geldt ook voor de radiatoren. Hardhouten kozijnen vervangen oude kozijnen. De vloer in de woonkamer is geïsoleerd. Waar nodig zijn tochtstrips aangebracht. Omdat het hier een hoekhuis betreft is tegen de eindgevel een geïsoleerde voorzetwand geplaatst. Op het dak liggen 23 zonnepanelen. Alle buitenramen zijn voorzien van isolerend glas.