Kassameisje (20) uit Enschede geeft ‘intimiderende klant’ 23.000 euro

Het is een bizar verhaal dat N. donderdag houdt in de rechtbank. Zonder bijstand van een advocaat vertelt ze dat ze in contact kwam met een klant die haar na verloop van tijd, via Facebook, maar ook in de winkel, onder druk zette.



,,Stalking” noemt ze het zelf. Ze meldde het niet alleen bij haar bedrijfsleider maar ook bij de politie. De laatste bekeek de situatie en concludeerde dat er geen sprake was van stalking. Wat N. op dat moment verzweeg was dat de klant haar op dat moment al had gezegd dat hij geld wilde.



„Hij zei, neem een paar honderd euro mee, maar er waren ook dagen dat hij zei, ik heb nog meer nodig.” En dus nam ze anderhalve maand lang dagelijks zo’n 500 euro uit de kassa mee. Ook toen de koffieklant zich niet meer liet zien, nam de kassière toch geld mee dat ze verborg voor haar huisgenoten in een enveloppe.