Kathy (16) uit Twente is jong en eenzaam: ‘Naast mensen die gezellig doen, voel ik me soms best jaloers’

met video Italiaanse Futuristen in het Rijksmuse­um Twenthe: ‘Zelfs de pasta was niet heilig’

‘Musea zijn kerkhoven’, roepen de Italiaanse futuristen in 1909. Ruim honderd jaar later hangen ze er zelf. Een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe belicht sinds dit weekend hun roerige geschiedenis, eindigend met de dood van hun voorman Marinetti in de nadagen van het fascisme.

27 september