Katja Tolstoj wil oorlog en vrede invoelbaar maken

Heer van het jaar in Hengelo? Alleen als het ook een vrouw kan zijn

HENGELO - Heren? We kunnen er niet genoeg van hebben. Ze brengen beschaving en die is dezer dagen soms ver te zoeken in wat onze samenleving heet te zijn. Maar dat betekent niet dat we in Hengelo ‘de heer van het jaar’ moeten krijgen. Tenzij het ook vrouwen kunnen zijn.

22 januari