Kees de Groot verlaat Gogbot, het vernieuwende festival van Enschede: ‘Het was mijn liefdesbaby’

Twentse veelpleger S. (42) is na 15 jaar van de drank af en verschijnt keurig in kostuum bij zijn rechtszaak

Maurice S. (42) is een herboren man. Dat is meteen te zien als hij naast zijn advocate de rechtszaal binnen komt lopen. Strak in het pak, beleefd, welbespraakt en blakend van gezondheid. Hij is duidelijk niet meer de altijd dronken veelpleger die agenten in Hengelo uitmaakte voor ‘kankerpannenkoeken’.