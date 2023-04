Kerk in Enschede ontsnapt aan ramp wanneer Femke (45) brand sticht in de toiletruimte

Verbouwing van De Ontmoeting kan in oktober beginnen: Hengeloos paviljoen straks hele jaar te exploite­ren

De start van de verbouwing van paviljoen De Ontmoeting in het Prins Bernhardplantsoen kan in oktober beginnen. Dat is wel afhankelijk van juridische procedures en mits er geen bezwaren vanuit de buurt komen of andere problemen die nu nog niet te voorzien zijn.