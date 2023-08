Kernenergielobby vaart in Twente wel bij weerzin tegen windturbines

Jonge Twentefan (16) uit Haaksber­gen doet aangifte van mishande­ling: ‘Ze sloegen hem zomaar naar de grond’

De 16-jarige fan uit Haaksbergen die donderdag na de wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF gewond raakte, heeft maandag aangifte gedaan van mishandeling. Hij zou zijn aangevallen door meerdere Zweedse supporters. „Het is misschien maar goed dat we er waren, anders had hij nog veel meer klappen gekregen.”