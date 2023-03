Kijk eens wat ik heb opgeduikeld in de kringloop, zou het veel waard zijn? En nog vijf nieuwtjes van deze week

Ondernemer­schap steeds populair­der onder jonge mensen in Twente: ‘Je weet nooit hoe moeilijk iets is totdat je er gewoon aan begint’

Vrij kunnen zijn in wat je doet en je creativiteit benutten, het klinkt aantrekkelijk. De laatste jaren is het aantal jongeren dat eigen baas wil zijn en blijven aanzienlijk gestegen. Joey en Inez willen niks anders meer. „Voor een baas werken is niks voor mij, laat mij maar lekker mijn eigen ding doen.”