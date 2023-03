Kim ter Huizinga uit Enschede liep vreemde gehoorschade op tijdens haar zwangerschap: is er meer aan de hand?

Kiezen zonder stemwijzer is bijna niet te doen

Het is voor kiezers een heel karwei om vandaag de juiste partij te vinden. Maar liefst negentien doen ermee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel, een meer dan in Gelderland. Aan de verkiezingen voor het waterschap Vechtstromen doen tien partijen mee. Kieswijzers bieden hulp, maar beoordelen plannen niet op haalbaarheid en beweringen niet op waarheid…