Kinderkledingwinkel Pico Kids staat leeg, wat is er aan de hand?

stemgeluiden In het gevecht om aandacht laat watergraaf Stefan een stempot­lood te water op de provincie­grens

Binnenkort zijn er verkiezingen voor waterschap, provincie en ja, zelfs voor het land. Al heeft u voor het landsbestuur - het gaat om de Eerste Kamer - zèlf niets te kiezen. Dat doen de mensen voor u, die u in Provinciale Staten kiest. Maar goed, het is maar dat u weet dat 15 maart belangrijk is. Vooral voor de kandidaten. Zij vechten om uw aandacht. Daarover meer in deze eerste aflevering van de politieke rubriek Stemgeluiden.