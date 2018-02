Klanten Enschedese slijterij werken gewapende overvaller de deur uit

Mensen in slijterij in Enschede werken overvaller de zaak uit

6 februari ENSCHEDE - Een gewapend persoon die van plan was een slijterij in Enschede te overvallen, is dinsdagavond van een koude kermis thuisgekomen. Mensen die in de zaak aanwezig waren, werkten de overvaller gezamenlijk de winkel uit.