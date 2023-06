Klimaatactie in Enschede: ‘UT moet nauwe band met fossiele bedrijven bevriezen’

indebuurt.nl Enschedese Shanta en Joël: 'Eerste date na Temptation Island was bij de Mac aan de Zuiderval'

Je lover achterlaten in een Mexicaanse villa met twaalf vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde. Shanta Bakker (22) en Joël Moes (25) uit Enschede deden het. Zij gingen onlangs de ultieme relatietest aan in Temptation Island: Love or Leave. En met succes, de twee zijn nog steeds samen. Hoe hebben ze hun tv-avontuur ervaren en hoe zit het nu met de jaloezie?