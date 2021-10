Koen en Cynthia uit Haarlem kochten een bouwval in Enschede en toverden het om tot droomhuis

Een groene, een rode, welke kleur eigenlijk niet? Als je het afgelopen jaar een puinbak in de Gronausestraat hebt zien staan, dan was hij zeer waarschijnlijk van Koen en Cynthia. Het stel is maanden bezig geweest met slopen, uitbouwen, schilderen en inrichten, want alles aan hun nieuwe stekkie moest opgeknapt worden. Hoe kun je verliefd worden op een woning met afschuwelijke vloerbedekking, waar alle deuren op de verkeerde plek lijken te zitten en je de douche niet via de badkamer kunt bereiken? „We moesten wel even door dingen heen kijken,” zegt Koen en lacht. Veel anderen lukte dat niet. De woning staat ondanks de oververhitte huizenmarkt al een halfjaar te koop zonder enige interesse. Uiteindelijk worden ze net overboden, maar trekt die koper zich op het laatste moment terug. Of zij het alsnog willen kopen? De twee besluiten: dit is de uitdaging die we willen, we maken er wat moois van.