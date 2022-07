Komt corona in volle hevigheid terug of niet? GGD Twente moet er klaar voor staan

N35 tussen Enschede-Oost en Gronau afgesloten na ongeluk

ENSCHEDE - Op de N35 tussen Enschede-Oost en Gronau is donderdagochtend een ongeluk gebeurd. Nadat twee voertuigen door een nog onbekende oorzaak op elkaar botsten, is de weg in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat leidt het verkeer om.

14 juli