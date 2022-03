Komt het goudgele graan terug op de Twentse essen?

verkiezingen gemeenteraad Drugsover­last in Enschede hardnekkig probleem: ‘Camera’s vooral lapmiddel, je moet er bovenop zitten’

GLANERBRUG - Drugsoverlast is een hardnekkig probleem in Enschede. Hoewel er al veel gebeurt, verwachten inwoners van de nieuwe gemeenteraad een steviger optreden tegen dealers. „Met camera’s plak je pleisters. Het is te soft allemaal.”

10 maart