Koningsfestival Enschede groter dan ooit: 8 feestlocaties en optreden van Rolf Sanchez op Oude Markt

recensie Kale Fidelio van de Reisopera voert publiek van donker naar licht

ENSCHEDE - Beethoven schreef in zijn leven één opera en de Reisopera voert die de komende weken uit. Gisteravond in het Wilminktheater in Enschede was de première. Bastiaan Everink uit Lonneker schitterde als de doodenge dictator Pisarro in een voorstelling die ontdaan was van alle overbodigheden en juist daardoor overtuigt.