Koolmeesje overlijdt nadat het opgesloten wordt in vogelhuisje in Collendoorn: ‘Verschrikkelijk’

Verschrikkelijk

Ook Robert Jansen, Statenlid van GroenLinks in Overijssel, kwam het bericht tegen. ,,Echt heel erg verschrikkelijk.” Daarom wil hij graag van het provinciebestuur weten of het dierenleed in Overijssel wordt bijgehouden.

Cijfers

,,Want dan kunnen we ook kijken of het dierenleed toeneemt en of we moeten ingrijpen. Eerder deze week werd er ook al een ooievaar doodgeschoten in Overijssel. Ik wil weten of er cijfers zijn of dat we het misschien moeten gaan bijhouden”, stelt Jansen.