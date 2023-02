Koperdieven slaan toe op sloopplaats Boswinkel Oost

nieuwsupdate Een week vol verdriet, geweld en zakken met oude kleren: helpen begint met luisteren

Het was een week met nieuws dat overliep van geweld en verdriet. Je zou bijna iets over gecremeerde kroketten gaan lezen, gewoon om er iets geruststellends onbelangrijks tegenover te zetten. Onverdraaglijk veel ellende uit het aarbevingsgebied in Turkije en Syrië, een ramp die steeds onbegrijpelijker proporties aanneemt. Onder de slachtoffers waren oud-docent Orlando Neslo uit Enschede en zijn vriendin Selda Firinciogullari. Beiden werden gevonden onder het puin, zoals duizenden anderen.