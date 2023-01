Koploper FC Twente Vrouwen doet uitstekende zaken met zege bij PSV

Nieuwe sociale huurwonin­gen in Enschede voor iedereen, ook voor statushou­ders

ENSCHEDE - De 190 sociale huurwoningen die versneld in Enschede worden gebouwd, zijn bedoeld voor alle Enschedeërs en daarmee ook voor statushouders. PVV en Forum voor Democratie willen dat laatste voorkomen en deden daar in de gemeenteraad een voorstel over.

