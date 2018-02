Kopstuk Satudarah alweer vrij na betaling 30.000 euro borg

Satudarah-kopstuk Michel B. is alweer op vrije voeten. Dat bevestigen bronnen binnen de politie en het Openbaar Ministerie. De in Alstätte wonende B. kwam op borgtocht vrij. Er is 30.000 euro betaald om hem uit de gevangenis in Innsbruck te krijgen.

B. werd vrijdag in de Oostenrijkse skiplaats Gerlos gearresteerd. Hij logeerde in het dure hotel Gaspingerhof. B. stond sinds oktober op de nationale opsporingslijst. Woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt het vrijlaten van B. Hij kan niet zeggen hoe dit heeft kunnen gebeuren. ,,Het is het besluit van een Oostenrijkse rechter. Wij kennen de voorwaarden van de vrijlating niet inhoudelijk.''

B. is een van de vier oprichters van Satudarah en gaf jarenlang leiding aan het Enschedese chapter Eastside van Satudarah. De politie zocht B. omdat hij wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie en wapenhandel. Tegen hem was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Kopstukken

Drie andere kopstukken - Angelo M. en Paul M. - werden eind september samen met een derde man - Xanterra M. - aangehouden bij een landelijke politieactie. Daarbij werden 22 huizen, bedrijfspanden en garageboxen doorzocht op diverse plaatsen in het hele land.

B. was sindsdien spoorloos. Hij gaf aan dat hij niet van plan was zich over te geven. In november viel de Duitse politie de woning van B. in Alstätte binnen, maar hij bleek toen niet aanwezig te zijn. De politie schoot bij die gelegenheid twee honden dood.