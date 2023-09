Kraakpand in Diepenheim als kraamkamer voor Why Don’t Cha

Johan Dollekamp (67) laat drie borrelglaasjes zien. Meegenomen uit een onbewoonde boerderij in hartje Diepenheim. „Diefstal? Diefstal? Ach, het is verjaard.” Johan, alom bekend als bijzondere platenbaas van Popeye in Hengelo, en zijn neef Henk alias Tjuup schuiven in september 1973 een raam omhoog. Ze klimmen in het Pand van Janna. „De politie kwam langs, maar deed niks.” Alleen Johan kan het navertellen, zijn medekraker is overleden.